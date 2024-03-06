Alperen Şengün'ün tarihi gecesi! NBA rekoru kırdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği karşılaşmaya damga vurdu. Şengün maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performansla tamamladı.

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NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.

Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

Alperen Şengün'den NBA rekoru

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.

Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.

Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.