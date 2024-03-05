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ABD'den Kudüs uyarısı! Biden'dan Gazze ve Ramazan mesajı

ABD'den Kudüs uyarısı! Biden'dan Gazze ve Ramazan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayına kadar İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulunarak, "Bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun "çok, çok tehlikeli" dedi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor.

Biden, anlaşma konusunda İsrail’in işbirliği yaptığı belirterek, "Ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

'Ramazan ayına kadar anlaşmazsa olmazda Kudüs'te durum çok tehlikeli'

Masadaki anlaşmayı "rasyonel bir teklif" olarak nitelendiren Biden, İsraillilerin bunu kabul ettiğini belirterek, "Hamas'ın ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.

"Ramazan ayına kadar bir anlaşma olmazsa özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını" aktaran Biden, İsrail'in Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardımın girmesine izin vermemesi için "hiçbir mazeret" olmadığını da vurguladı.

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