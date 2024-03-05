Ticaret Bakanlığı'ndan Derya Balta'ya ceza

Emekli futbolcu Hakan Balta'nın sosyal medya fenomeni eşi Derya Balta'nın bir paylaşımı başına dert açtı. Balta'nın paylaşımı sonrası Ticaret Bakanlığı, ünlü isme 346 bin TL para cezası kesti

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Emekli milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, bir sosyal medya paylaşımı yüzünden Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildi.

Instagram hesabında 457 bin takipçisi bulunan Derya Balta, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen belgeyi takipçileriyle paylaştı ve cezayla ilgili açıklama yaptı.

Birileri tarafından şikâyet edildiğini ve bunların kim olduğunu bildiğini söyleyen Derya Balta; "Bu ceza nedeniyle ağlamayacağım. Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim. 'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Memnuniyetimi dile getirdim, ücretimi de ödedim. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim" dedi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada içerik üreten fenomenler için bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenleme ile fenomenler, artık kazanç sağlayacakları içerikleri paylaştıklarında #işbirliği olarak belirtmesi gerekiyor. Ancak sosyal medya fenomenleri paylaşımlarında bu kurala uymazlar ise ceza uygulanacağı hususunda uyarı yapılmıştı.

KAYNAK: HABERTÜRK