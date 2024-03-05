Bahçeli'den Altınok'a tam destek: Ankara'da değişim rüzgarı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un Keçiören’deki seçim çalışmalarına sürpriz bir destek verdi. Altınok, Bahçeli’nin verdiği bu sürpriz destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

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Yerel seçimlere 26 gün kala, MHP ve Cumhur İttifakı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bahçeli Altınok'a destek olmak üzere sahaya indi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a destek olmak üzere sahaya indi. Bahçeli ve Altınok, seçim otobüsü içerisinde Keçiören’de halkı selamladı.

Selamlama, Kızlarpınarı Caddesi üzerinde başlayarak Keçiören Belediye Başkanlığında sona erdi. Vatandaşlar da Bahçeli ve Altınok'a büyük ilgi gösterdi yoldaki bazı vatandaşlar bozkurt işareti yaparak selamlarını iletti. Her iki ismi de Keçiörenliler bağırlarına bastılar.

Ardından Bahçeli, Turgut Altınok’un daveti üzerine belediyeye geçerek başkanlık makamında ağırlandı. Bahçeli’nin burada kendisinin makama oturmayarak, Altınok ve hem AK Parti hem de MHP il başkanlarını makama oturtması da dikkatlerden kaçmadı. Altınok’un Bahçeli’ye “Efendim” şeklindeki hitabı, duruşu ve mütavazi tutumu ise taktir topladı.

"BAŞKENTİMİZ HAYALET BİR ŞEHRE DÖNÜŞÜYOR"

Altınok, Bahçeli'ye olan destekleri için şu ifadeleri kullandı: “Ankara’daki ve Keçiören’deki çalışmalarımıza sağladığınız destek, şeref ve güç için çok teşekkür ederim. Şahsınızla MHP teşkilatlarına ve Ülkü Ocakları'na da teşekkür ediyorum. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. Ankara'da son beş yıl boşa geçti, kayıp yıllar oldu. Bu nedenle Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak büyük eserler ve hizmetler bekliyor. Trafik Ankara'da ciddi bir sorun haline geldi. Altyapıyla ilgili ciddi problemler var, hatta ızgara ve mazgalların temizliği bile yapılmıyor. Bu nedenle Ankara'da maalesef yedi vatandaşımız hayatını kaybetti. Ankara'nın ışıkları sönüyor, başkentimiz hayalet bir kente dönüşüyor. Ancak Ankaralılar buna izin vermeyecekler. Ankara Büyükşehir, bir baş köye dönüşmemeli. Yeniden Ankaralıları, ülkemizin devletinin ve cumhuriyetinin kalbi olan başkentimizi eserlerle ve hizmetlerle buluşturacağız. Ankaralıların çektiği zorlukları sonlandıracağız ve başkentimizi layık olduğu yere taşıyacağız. Herkesin verdiği oyları ve emekleri boşa çıkarmayacağız. Kadim başkentimizi hak ettiği konuma getireceğiz.”

Keçiören’deki programa AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’da katıldı.