BIST 8.864
DOLAR 31,64
EURO 34,47
ALTIN 2.164,66
HABER /  GÜNCEL

Tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, feci şekilde can verdi

Tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, feci şekilde can verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısında geçmek isterken tırın altında kalan kağıt toplayıcısı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Kaza saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, Otoyol istikametine giden A.E. idaresindeki 34 BED 719 plakalı tır, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi. Kadir Alp tırın altında kalırken, tır sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu
Samsun'da scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'ev kadınları' açıklamasına tepki: Ayrıştırıyor, küçümsüyor
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'ev kadınları' açıklamasına tepki: Ayrıştırıyor, küçümsüyor
Marmaris’teki eve uyuşturucu baskını yapıldı
Marmaris’teki eve uyuşturucu baskını yapıldı
Denizli’deki hastane saldırısına ilişkin 4 kişi yakalandı
Denizli’deki hastane saldırısına ilişkin 4 kişi yakalandı
Marmaris sahilinde ölü yavru caretta bulundu
Marmaris sahilinde ölü yavru caretta bulundu
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: "Bayram öncesi hesaplarda
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: "Bayram öncesi hesaplarda
Muğla’nın ihracatının yüzde 73’ünü su ürünleri sektörü yaptı
Muğla’nın ihracatının yüzde 73’ünü su ürünleri sektörü yaptı
Mardin’de elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Mardin’de elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Denizli Filarmoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Denizli Filarmoni Orkestrası’ndan muhteşem konser