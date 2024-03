Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'ev kadınları' açıklamasına tepki: Ayrıştırıyor, küçümsüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim. Ev kadınları, kadınlar statüsünde olmasın." dediğini belirterek, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. Bu değer bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nin (BEYSEM) kadın üyeleri ile bir araya geldi.

Kurum'un gündeminde İmamoğlu'nun bu sabah katıldığı bir televizyon programda ev kadınlarıyla ilgili değerlendirmesi vardı.

"Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor' analizine itiraz eden İmamoğlu'nun "Bunu şöyle yorumluyor araştırmacılar. Ev kadınları daha çok oy veriyor diye. Yoksa kadınlar statüsünde demeyelim. Ama ev kadınlarında daha çok. Hatta ciddi bir fark gibi gözüküyor. Ama İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum." sözlerine tepki gösterdi.

“Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor”

Mevcut İBB Başkanı’nın ev kadınlarını ayrıştıran ve küçükseyen tavrını eleştiren Kurum, “İstanbul’un neresine gitsek kadınlarımızın eserlerini görüyoruz. Zaten İstanbul tarihinin hangi dönemine bakarsanız, bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz. Sizler ailelerimizin yapı taşlarısınız. Toplumumuzun gelişmesinde iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde her alanda ne kadar önemli bir görev aldığınızı biz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili mevcut aday maalesef bilmiyor. ‘Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim’ diyor. Ev kadınları kadınlar statüsünde yer almasın diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor, ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı, kibirli belediye başkanının aklı kalbinin önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum.” diyerek sözlerine devam etti.

“Değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek”

İmamoğlu’na gerekli cevabı 31 Mart’ta kadınların vereceğini sözlerine ekleyen Kurum, “Ev kadınlarımızı, ailemizin temelini, çocuklarımızı yetiştiren eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden bu değer bilmez, had bilmez CHP’li adaya, 31 Mart’ta ev kadınları gereken cevabı sandıkta verecek. Seni yetiştiren de bir ev kadını. Öyle boyundan büyük laflar etme. Sen bizim annelerimize, ev kadınlarımıza dil uzatamazsın, onları küçümseyemezsin, onları hakir göremezsin. Onlar ailelerinin direği oldular, yeri geldi annelik yeri geldi babalık yaptılar. Yeri geldi hem çalıştılar hem ailelerine baktılar.” ifadelerini kullandı.

“Onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek”

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, “Bu ülke bugün bu durumdaysa kadınlarımız sayesinde, eli öpülesi annelerimiz sayesinde oldu. Biz her zaman kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Ben bu süreçte kadınlarımızın bizim yanımızda olduğunu her zaman ifade ettim. Her zaman onların fikrine, görüşüne değer vereceğimizi söyledim. İşte bundan rahatsızlar. Bu bir kadın hareketi olacak dedim, hamdolsun kadınlarımızla annelerimizle hep birlikte yol yürüyoruz. Bundan rahatsızlar, çünkü 31 Mart gecesi süresiz tatile gidecekler. Onları ev kadınlarımız süresiz tatile gönderecek.” şeklinde konuştu.

“İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi”

Mevcut yönetimin İSKİ’yi elektrik faturasını dahi ödeyemeyecek seviyeye düşürdüğünü söyleyen Kurum, “Bugün yarı zamanlı belediye başkanı kalkmış, ‘İSKİ tam bir rezalet’ diyor. Evet İSKİ’yi siz bu hale getirdiniz. İSKİ’nin kaynaklarını kendi geleceğiniz için harcadınız. İSKİ elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Bırakın yatırım yapmayı elektrik parasını ödeyemiyor.” dedi.

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a 5 yılda bir damla dahi içme suyu getirmediğine dikkat çeken Kurum, eleştirilerini “İstanbul bundan sonraki süreçte susuz kalırsa sorumlusu bunlar. Çünkü bu konuda hiçbir çaba göstermediler. Ne arıtma tesisi, ne dere ıslahı, ne de Beykoz’un ihtiyaçlarını giderecek adımlar atmadılar. Bunların anlayışı bu. Bunlar maalesef kendi gelecekleri için İstanbul’un kaynaklarını heba ettiler. ‘İsrafı Bitirdik’ tabelalarına 175 milyon lira para harcadılar. ‘İsrafı Bitirdik’ diyerek iki günlük konsere 550 milyon lira para harcadılar.” diye sıraladı.

“Beykoz’un kaynaklarını kendin için harcadığın için otobüs gelmiyor”

1 Nisan’dan itibaren Beykoz’un hizmet almayan mahallelerine ulaşacaklarını belirten Kurum, “Biliyorum Beykoz’umuzun uç mahallelerine İETT otobüsleri ya gelmiyor, ya da saatler sonra geliyor. Sen Beykoz’un kaynaklarını kendin için harcadığın için gelmiyor. Sen o kaynakları israf ettiğin için gelmiyor. Ama siz merak etmeyin, 1 Nisan’dan itibaren Beykoz’un beklediği, özlediği hizmeti Beykoz’a getireceğiz. Beykozlu bir yerden bir yere gitmek için saatlerce beklemeyecek. Çavuşbaşı-Kavacık yolunun yetmediğini biliyorum. Mevcut CHP’li İBB yönetiminin bu konuda bir adım atmadığını da. Hiç merak etmeyin bu yolumuzu da genişletip sizlerin hizmetine sunacağız.” diyerek sözlerine devam etti.

“Kadınlarımız ve gençlerimiz için ‘Yeniden İstanbul’ hedefimizle yollardayız”

BEYSEM’de kültür sanat alanında gerçekten çok güzel eserler ortaya çıktığını belirten Kurum, “Görsel Sanatlar, Müzik ve Sahne Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Dil Akademisi ve Yetenek Atölyeleri olmak üzere 5 ana dalda kadınlarımıza ilham kaynağı oluyorsunuz. Hakikaten bu merkez, Beykoz’umuzun ruhuna, duruşuna çok yakışıyor. Biz de bu ruhun ve duruşun yanındayız. Kadınlarımız ve gençlerimiz için ‘Yeniden İstanbul’ hedefimizle yollardayız. Adaylığımın açıklandığı ilk günden bu yana; hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz.” dedi.

“Kadınların işgücüne katılımını tüm gücümüzle destekleyeceğiz”

Kadınların ve gençlerin başrol oynadığı bir şehir inşa edeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, “Sizin işgücüne katılımınızı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun için de ihtiyaç duyduğunuz eğitimlere, istihdam fırsatlarına dair yaşadığınız eşitsizlikleri bir bir ortadan kaldıracağız. İSMEK ve diğer meslek edindirme faaliyetlerimizle, 39 ilçede sizlere hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

“100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunacağız”

İş hayatına girmek isteyen kadınların her alanda destekleneceğini belirten Kurum, “Kadınlar; hangi sektörde iş yapmak isterse biz hemen yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, ‘Büyükşehir yanında’ diyeceğiz. Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahibi büyüklerimizin İstanbul kartlarına her ay 2.500 TL destek ödemesi yapacağız.” diyerek sözlerine devam etti.

Mevcut İBB yönetiminin trafik çilesini çözmek gibi bir derdinin olmadığının altını çizen Kurum, “Bugün İstanbul’da; çalışan her bir kadınımızın, yılda tam 288 saati trafikte heba oluyor. Yani trafik çilesi her bir kadınımızın ömründen tam 3 yıl çalıyor. Bu noktada; trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla; süratle çözeceğiz. Kadınlarımıza rahat bir nefes aldıracağız. Harem ve Çubuklu arasına yapacağımız tünelle, buradaki 40 dakika süren ulaşım süresini 9 dakikaya düşüreceğiz.” dedi.

“İstanbul’umuz afetlere tamamen hazır olana kadar çalışacağız”

İstanbul’da 600 bin konutun süratle yenilenmesi gerektiğini ifade eden Murat Kurum, “Bugün annelerimiz riskli 1,5 milyon evde, endişe içinde yaşıyor. Biz İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde; tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. İstanbul’umuz afetlere tamamen hazır olana kadar; yollarında trafik çilesi tamamen bitene kadar, sokakları güvenle dolana kadar çalışacağız.” diye konuştu.

“Söz vermiş, o sözleri tutmuş biri olarak karşınızdayım”

Yaşanan her afette vatandaşların yanında olduğunu anımsatan Murat Kurum, “Hatırlayın Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Bu kardeşiniz iki saat sonra oradaydı. Söz vermiş, o sözleri tutmuş biri olarak karşınızdayım. Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da, Trabzon'da yine seller oldu. Biz yine oradaydık. Milletimizle el ele verdik ve kentlerimizi hep birlikte inşa ettik. Antalya'da, Muğla'da orman yangınları oldu. Biz yine oradaydık. Annelerimizin elini sıkı sıkı tuttuk ve söz verdiğimiz gibi o köylerimize evlerimizi teslim ettik. Asrın felaketinde biz yine oradaydık. Birileri gibi il il mitingler yaparak, kendi ikbalimizin peşinde koşmadık. Milletin elinden tutup üç ayda 11 ilimizde tam 180 bin konutun ihalesini yaptık, inşasını başlattık.” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'umuzun sorunlarını çözmek için sizlerle el ele vereceğiz”

İstanbul için, odağına sadece İstanbul’u alarak çalışacağını söyledi Murat Kurum, aksi halde İstanbul’un yaşanmaz hale geleceğinin altını çizdi. Kurum, şöyle konuştu: “Şimdi ‘Sadece İstanbul’ diyoruz. İstanbul'umuza odaklanacağız. İstanbul'umuzun sorunlarını çözmek için sizlerle el ele vereceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Eğer bu makus tarihi değiştirmek istiyorsak eğer biz bu çalışmaları, bu hayalleri gerçekleştirmek zorundayız. Çünkü eğer bu tedbirleri almazsak İstanbul artık yaşanamaz bir hale gelecek. İstanbul'daki trafik çilesi daha da büyüyerek artacak. İstanbul'daki deprem endişesi her geçen gün artacak. O yüzden biz sizlerle el ele verip bundan önce nasıl yaptıysak yine eser diyeceğiz. Yine hizmet diyeceğiz yine ‘Gerçek Belediyeciliği’ birlikte yapacağız. Beykoz'un güzel asil kadınlarıyla birlikte yapacağız. İstanbul'umuzla birlikte yapacağız.”

“Yavrularınıza evinizdeki gibi güvenli ve hijyenik bir ortam tesis edeceğiz”

Çocuklara yönelik projelerini de anlatan Murat Kurum, “Bugün okullarımızda sizlerin gerek hijyen gerek güvenlik konusunda endişelerinizin, sıkıntılarınızın olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gönlünüz rahat olsun. Okullarımızın güvenliğini ve temizliğini de İBB olarak biz üstleneceğiz. Yavrularınıza tıpkı evinizdeki gibi güvenli ve hijyenik bir ortam tesis edeceğiz. Sizin bu endişelerinizi, kaygılarınızı tamamen gidereceğiz. Çocuklarımızı çok daha sağlıklı bir ortamda hep birlikte geleceğe hazırlayacağız.” dedi. Çocukların daha konforlu bir şehirde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul’da yetişmesi için çalışacaklarını söyleyen Kurum, “1 Nisan’dan itibaren de sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Milli ve manevi değerlerimizi önceleyen aile dostu bir belediyecilik anlayışıyla her anınızda hep yanınızda olacağız.” diye konuştu.

“İstanbul aşıklarını hayal ettikleri o aziz İstanbul’a kavuşturacağız”

0-6 yaş arası çocuğu olan anne ve babaların ücretsiz seyahat edeceği müjdesini veren Kurum, çocuklara ve ailelere yönelik projelerini, “İlköğretim çağındaki yavrularımız, toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Annelerimizi iş sahibi yapacağız, gençlerimize yeni işyerleri, paylaşımlı ofisler kazandıracağız. Öğrencilerimize eğitim destekleri, sermaye destekleri vereceğiz. Hülasa, Büyük İstanbul Ailesi’nin bir evladı olarak; bu ailenin birliğini, varlığını, gücünü korumak için canla başla çalışacağız. Tüm İstanbul aşıklarını hayal ettikleri o aziz İstanbul’a kavuşturacağız.” diye sıraladı.

“Ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da İstanbul’a 365 milyar TL yatırım yapanları seçeceğiz”

İstanbul’un duygusuz ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybettiğinin, 5 yılının ziyan olduğunun altını çizen Kurum, “Önümüzde İstanbul’u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak. Çünkü bir tarafta; İSMEK'i yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet edenler var. Diğer tarafta kadınlarımızı el üstünde tutan, İstanbul’un geleceğinde söz sahibi yapmak için seferber olanlar var. Bir tarafta vaatleriyle umut tüccarlığı yapıp gençlerimizin umutlarını tüketenler var; diğer tarafta ‘Gençlerin İstanbul’u’ hedefi için koşanlar var. Bu seçimde; ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul’a her alanda 365 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Beykoz’un marka değerine değer katmak, İSMEK ve BEYSEM gibi kuruluşları artırmak için çalışacaklarını söyleyen Murat Kurum, konuşmasını “31 Mart akşamına kadar durmayacağız. Milletimizin her anında hep yanında olacağız.” diyerek tamamladı.

Programda Murat Kurum’a, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da eşlik etti.