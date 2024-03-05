Kayseri'ye kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri genelinde Çarşamba günü şiddetli yağış uyarısı yapılırken, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda bilgilendirildi.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba günü Kayseri genelinde beklenen yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bekleniyor. Yağışların; genellikle sağanak, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde, kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşların ani sel-su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı da tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.