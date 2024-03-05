Diyetin tartıya yansımamasının nedenleri bu hatalar

Diyetisyen Cemre Balkan, diyet ve egzersiz yapılmasına rağmen kilo veremeyen kişilerin gözden kaçırılan küçük detayları atladığı için zayıflayamadığını söyledi. Diyet ve egzersiz yapılmasına rağmen kilo kaybı yaşayamayan kişilerin motivasyonu düşüyor. Medicana Dağlık Grubu diyetisyenlerinden Cemre Balkan, “Su içsem bana yarıyor” diyenlerin yaptığı yanlışları sıralayarak önemli ipuçları verdi.

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Yapılan tüm diyet ve egzersizlere rağmen kilo verilememesinin nedenlerine değinen Mecidana Intarnational Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, “Eğer egzersiz de yapıyorsanız kas kütleniz artmış olabilir. Yağda azalma ve kasta artış kiloyu değiştirmemiş olabilir. Hatta kilonuz daha fazla bile çıkabilir. Fazla egzersiz veya tuzlu beslenme ödem oluşumu kaynaklı vücut suyunu arttırmış olabilir. Özellikle tartı gününden önce yüksek karbonhidratlı beslenme de vücutta ödem oluşumuna sebep olur. Kalori alımını fazla azaltırsanız metabolizma yavaşlar, kilo kaybı zamanla azalabilir. Düşük kalorili diyetler genelde düşük protein içeriğine sahip oluyor, yeterli protein alınmaması kas kaybına neden olabileceği gibi metabolizma çalışma hızını da epey yavaşlatıyor. Porsiyonlarınız fazla olabilir ya da gizli kalorileri görmüyor olabilirsiniz. Örneğin; diyetisyeninizin 1 dilim ekmekten kastettiği belki sizin yediğiniz boyutta 4 dilime denk geliyor olabilir. Kaşık, bardak, kase gibi porsiyon ölçütlerinin boyutlarında hata yapıyor olabilirsiniz. 1 tabak sebze yemeği yediğinizde içine koyduklarınız özellikle eklenilen yağ miktarı kaloriyi yüksek oranda değiştiriyor” dedi.

“Aç ya da yemek yedikten 3 saat sonra tartılmak doğru sonucu verir”

Doğru tartılmanın yapılacağını zamanı da belirten Balkan, “Kilo verememenin nedenleri arasında fazla hareketsiz bir yaşamınız olabilir. Aldığınız kalori miktarı harcadığınız ile eşit kalıyorsa kilonuz değişmeyebilir. Metabolizmanız fazla yavaşlamıştır. Hızlandırmak adına egzersiz yapamasanız bile günlük hareketlerinizi arttırmanızın bile faydasını göreceksiniz. Farkına varmadan kalorisi yüksek besinler tüketmiş olabilirsiniz. Kuruyemişler bu konuda en sıkıntı yaşadığımız besin grubu olabiliyor. Şöyle bir avuç yediğimiz fındık belki de bir öğünle aynı miktarda kalori içerebiliyor. Her acıktığınızda mutfaktan, dolaptan, masanın üstünden veya size verilen ikramlardan ne kadar atıştırdığınızın farkında olun. Bazı tıbbi durumlar ve kullandığınız ilaçlar da yine sonucu etkileyebilir. Bazı ilaçlar vücutta ödem oluşumuna sebebiyet verebiliyor; özellikle kortizon içeren ilaçlar. Onları tüketirken genelde tuz ve şeker tüketimini sıfırlamak gerekiyor. Bu konuda hekim ve diyetisyeninizin önerilerini dinlemekte fayda var. Ayrıca tartım için aç karnına ya da yemek yediyseniz 3 saat sonra son 1 saat içerisinde sıvı tüketmemiş bir şekilde tartıya çıkmak en doğru sonucu almaya yardımcı olur. Öte yandan vücudunuz gaz yapmaya müsait ise gaz yapan besinleri tartıdan 1 gün öncesinde kesmekte fayda var” diye konuştu.