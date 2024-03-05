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Özhaseki açıkladı: Son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı yaşandı

Özhaseki açıkladı: Son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz ay hava sıcaklığının ortalamanın 3-4 derece üzerinde gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Özhaseki, "Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi." dedi.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle 2023 yılında başlayan aşırı sıcaklar, 2024'te de kendini belli etmeye devam ediyor. Eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayı derken şubatta da sıcaklık rekoru kırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak yaptığı açıklamada geçtiğimiz ayda hava sıcaklıklarının ortalamanın 3-4 derece üzerinde seyrettiğini belirtti. Bakan Özhaseki, son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayının yaşandığını açıkladı.

Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi."

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