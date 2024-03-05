İsveç'ten İstanbul'a güzelleşmek için gelmişti... Üç ameliyat canını aldı

İsveç’ten İstanbul’a estetik operasyonu için gelen kadın, geçirdiği 3 ameliyatın hemen ertesi gününde ölü bulundu. Inger Jeanette Bengtsson isimli kadının ailesi, olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İsveç’te yaşayan Inger Jeanette Bengtsson, internetten gördüğü estetik ameliyat işlemleri yapan şirketle anlaşıp İstanbul'da özel bir hastanede 3 ameliyat geçirdi. Genç kadın daha sonra taburcu edilerek otele gönderildi. Burada ölü bulunan kadının ailesi hemen şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı‘na müşteki avukatları tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, İsveç vatandaşı Bengtsson’un 1 Kasım 2023’te yaşamını yitirdiği belirtilerek, “Geride sekiz yaşında bir kız çocuğu, acılı bir baba ve anne bırakılmıştır.” ifadelerine yer verildi

Dilekçede Johan Hakan Bengtsson’un maktulün babası olduğu ve kızının ölümünden sorumlu olanların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Genç kadının 31 Ekim 2023 günü İstanbul’da özel bir hastanede estetik plastik cerrahi ameliyatı olduğu, yapılan işlemlerin ise karından yağ aldırma, kalça büyütme ve meme büyütme işlemleri olduğu belirlendi. Maktulün bu ameliyatlardan 1 gün sonra yaşamını yitirdiği de dilekçede yer aldı.

Maktulün Türkiye’ye geldiğinde şirket ile aralarındaki anlaşma uyarınca 6 bin 490 Euro’yu elden nakit olarak ödediği de dilekçeye eklendi. Maktulün bu otelde öldüğü belirtilen dilekçede, “Ölüm olayının bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm sebebinin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir.” ifadelerine yer verildi. Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği de kaydedildi.

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm evrakların ve raporların getirtilmesi, ameliyatı ve taburcu işlemini yapan doktorların kimliğinin tespit edilerek ifadesinin alınması talep edildi. Ölüm olayında sorumluluğu belirlenen kişi veya kişilerden şikayetçi olunduğu ve haklarında cezalandırılmaları amacıyla kamu davasının açılmasının talep edildiği de dilekçede belirtildi.