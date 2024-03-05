Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yapılan operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarını önlemek ve aydınlatmak için Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4’ü suçüstü olmak üzere 18 farklı ev ve işyerinden hırsızlık yapan 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı malzemeler arasında 122 bin TL değerinde ziynet eşyası, 30 adet mazgal demiri, 22 adet güneş paneli ve ekipmanları, 90 metre elektrik kablosu, 9 adet vana, 5 adet akü, 2 adet invertör cihazı ve 1 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine iade edildi.