Çalıma Bakanı açıkladı! Emekli ikramiyesi bayramdan önce yatacak! Yeni destekler geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bayramdan önce ikramiyelerin hesaplara geçeceğini ve ödeme günlerini planladıklarını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek 3 bin lira ikramiyeye ilişkin takvimlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının adından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi.

Bayramdan önce hesaplarda olacak

Bayram ikramiyeleri konusuna değinen Işıkhan, “Yasa Meclis’ten geçti. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

Emeklilere yeni destekler yolda

Emeklilere verilecek yeni desteklerle ilgili de çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Işıkhan, "İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak. Emekliler yılıyla ilgili yeni desteklerimiz olacak.. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

SSK ve Bağ-Kur pirim günleri eşitlenecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SSK ve Bağ-Kurluların prim gününün eşitlenmesi ve bu düzenleme ile beraber Bağ-Kurlulara erken emekliliğin yolunun açılmasıyla ilgili de konuştu. Bakan Işıkhan konuyla ilgili olarak "Orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında." dedi.