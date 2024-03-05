Konya Meram’da geleneksel Ramazan etkinliği başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin geleneksel ‘MEGA ile Ramazan’ etkinliği başvuruları başladı.

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Meram Belediyesinin, geleneksel ‘MEGA ile Ramazan’ programı bu yıl da çeşitli etkinliklerle çocukların hayatlarına dokunacak. Çocuklara Ramazan ayını, orucu ve diğer ibadetleri sevdirmek, genel ahlaki kuralları öğretmek amacıyla hayata geçirdiği etkinliğin başvuruları megaileramazan.com adresi üzerinden başladı. Yapılacak başvurular sonrasında, kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getiren çocuklar arasından çekilecek kura ile çeşitli hediyeler almaya hak kazanacaklar. Kurada çıkmayanlara da ‘Akıl Zeka Oyunu’ hediye edilecek.

Etkinlik, eğitici ve öğretici görevlerden oluşuyor

Etkinliğe katılacak tüm çocukların öncelikle www.megaileramazan.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. 5 Mart 2024 Salı günü başlayan kayıtlar 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Çocuklar, Ramazan boyunca her gün dijital ortamda yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirecek. Etkinliğe, Meram’da ikamet eden ve öğrenim gören 6-11 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecekler. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tüm çocukları, Ramazan ve oruca dair güzellikleri içinde barındıran bu etkinliğe katılmaya davet etti.

“Tüm çocuklarımızı etkinliğe katılmaya davet ediyorum”

Rahmet, bereket ve güzellikler ayı Ramazan’a bir kez daha kavuşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, Ramazan’ın çocuklarla çok daha anlamlı ve çok daha güzel olduğunu kaydetti. Çocuklarımızın Ramazan’ın ve orucun bereketi, iftar sahur sofralarının neşesi ve hayatın en güzel rengi olduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ramazan’a yaklaşmanın heyecanını en az bizler kadar çocuklarımız da yaşıyor. Meram Belediyesi olarak onların sevincine ve heyecanına ortak olmak için ‘MEGA ile Ramazan’ etkinliğini bu yıl da düzenliyoruz. Bu etkinlik onların Ramazan’ı daha coşkulu ve özüne yakışır bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak. Etkinliğimize şartları taşıyan çocuklarımızı davet ediyor, hepsinin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk hepsinin oruçlarını, namazlarını ve tüm ibadetlerini kabul etsin” ifadelerini kullandı.