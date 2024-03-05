BIST 8.936
DOLAR 31,60
EURO 34,33
ALTIN 2.154,52
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te motosikletiyle direğe çarparak ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Dülükbaba otoban girişinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan 35 yaşındaki Cafer Mayda, yağış nedeniyle kayan motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı.

“Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti”
Meydana gelen feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Mayda, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Cafer Mayda akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mayda'nın cenazesi Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıktı, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ABD'den Gazze açıklaması: Kabul edilemez
ABD'den Gazze açıklaması: Kabul edilemez
Göztepeli Romulo’dan 4 maçta 5 gole doğrudan katkı
Göztepeli Romulo’dan 4 maçta 5 gole doğrudan katkı
Düzce’de av sezonu sona erdi
Düzce’de av sezonu sona erdi
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı: Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin...
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e çağrı: Sen itibarlı bir insansın, iyi bir ekonomistsin...
Ramazan öncesi hurma ve peynirin yanına yaklaşılmıyor!
Ramazan öncesi hurma ve peynirin yanına yaklaşılmıyor!
Siirt’te silah ticareti yapan şahıs yakalandı
Siirt’te silah ticareti yapan şahıs yakalandı
DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş 'tavşan aday' iddiası için ne dedi?
DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş 'tavşan aday' iddiası için ne dedi?
Çanakkale depreminin şiddeti "340 ton dinamit patlamasına eş değer"
Çanakkale depreminin şiddeti "340 ton dinamit patlamasına eş değer"
Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı
Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı
Herkes bu patronu konuşuyor! Çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi
Herkes bu patronu konuşuyor! Çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi