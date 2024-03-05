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Çanakkale depreminin şiddeti "340 ton dinamit patlamasına eş değer"

Çanakkale depreminin şiddeti "340 ton dinamit patlamasına eş değer"

Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük panik oluşturdu. Korkutan depremden sonra deprem uzmanlarından da açıklamalar peş peşe geldi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çanakkale'de yaşanan depremin şiddetinin 340 ton dinamit patlamasına eş değer olduğunu söyledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedilirken deprem çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar sokaklara döküldü, panikle balkondan atlayan 2 kişi hayatını kaybetti. 

Korkutan deprem sonra sonrası bilim insanlarından art arda açıklamalar geldi. 

340 ton dinamit patlamasına eş değerdir

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin şiddetini değerlendirdi. Tüysüz, "4,9 büyüklüğünde bir depremde salınan enerji yaklaşık olarak 340 ton dinamit patlamasına eş değerdir. Bu deprem niçin şiddetli hissedildi diyenlerin bilgisine" ifadelerini kullandı.

"7.0 ve üzerinde deprem riski çok düşük"

Dr. Ramazan Demirtaş, "Deprem Yenice-Gönen Fayı üzerinde ML=4.9'luk deprem oldu. *Bu fay üzerinde 71 yıl önce, 18.03.1953 günü M=7.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Dolayısıyla tedirgin olacak bir durum yok. Bu fay üzerinde 7.0 ve üzerinde deprem riski çok düşük"

Deprem uzmanı Serkan İçelli, "Yenice /Gönen Fayı Karasu lokasyonunda M=4.8 büyüklüğünde ortalama 5,8 şiddetinde ivme değerleri yüksek bir atım olmuştur .5 gün önce bölge için ne söylemişiz izlemeye üşenenler mutlaka izlesin. Fay fay anlatmaya çalıştım. Fay boyunca yüzey kırığı mevcut olup, maksimum üretebileceği değer 5,5/5,9 civarıdır"

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