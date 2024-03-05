Boğaz ağrısına hatmi çiçeği iyi geliyor

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrıları için Hatmi Çiçeğinin iyi geldiğini söyledi.

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Ünlü Tıbbi Biyokimya Profesörü ve bitkilerin uzmanı olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrılarına karşı bitkisel yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Boğaz ağrılarının soğuk algınlığı, grip veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanabilecek rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, doğal yöntemlerle rahatlama sağlamak isteyenler için bitkisel çözümlerin oldukça etkili olduğunu söyledi.

Boğaz ağrısına iyi gelen Hatmi çiçeğinin ılıman iklim bölgelerinde yaygın olarak yetişen bir bitki türü olduğunu dile getiren Karabulut, “Doğal olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın nemli ve ılıman bölgelerinde bulunur. Ancak, hatmi çiçeği kültüre alınmış ve birçok farklı bölgede yetiştirilmektedir. Özellikle tarım alanlarında ve bahçelerde sıkça görülür” dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, antik çağlardan beri insanların, boğaz ağrılarını ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek için hatmi bitkisinden elde edilen özleri kullandığını belirterek, “Hatmi çiçeği, halk arasında özellikle tıbbi amaçlarla kullanılan ve eski çağlardan beri bilinen bir bitkidir” ifadelerine yer verdi.

Hatmi çiçeğinin kökünde, yutulduğunda boğazı kaplayan ve yağlayan, müsilaj adı verilen jelatin benzeri bir madde bulduğunu da aktaran Prof. Dr. Karabulut, “Araştırmacılar hatmi kökü içeren pastilleri hayvanlarda test etti ve bunların çok yüksek dozlarda bile etkili ve toksik olmadığını buldu. Ayrıca kuru öksürüğün hafifletilmesine de yardımcı olabilir” dedi.