AK Parti ile Yeniden Refah Partisi İstanbul için pazarlık yapıyor! Ahmet Taşgetiren'den olay iddia

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış ve Fatih Erbakan Ankara, İstanul ve İzmir'de aday çıkarmıştı. Resul Tosun'un "Son günlerde Yeniden Refah adaylarını geri çekecek" iddiasının ardından bir iddia da Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den geldi. Taşgetiren, Yeniden Refah ile AK Parti arasında İstanbul özelinde bir dizi görüşmeler yapıldığını yazdı.

Abone ol

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, eski AKP milletvekili Resul Tosun'un "Yeniden Refah Partisi seçimlerden önce, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını çekecek" iddiasına yönelik iddiasına destek olacak bir yazıya imza attı.

İstanbul için bazı temaslar yürüyor

"Medyanın muhafazakâr kitleye ulaşabilen bir kesimi, bu arada iktidarın alandaki kadroları, YRP üzerinde yoğun bir baskılama yapıyor" diyen Ahmet Taşgetiren, YRP ve AK Parti arasında İstanbul için bazı temaslar yürüldüğünü kaydetti.

İktidar YRP'ye ne verebilir?

"Adaylar açıklandığına göre, YRP’ye iktidar cenahı İstanbul’da ne verebilir?" diye soran Ahmet Taşgetiren, "YRP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu şartların yerine getirilmediği gibi bir düşüncede olduğuna göre, yerel seçimde hangi iktidar önerisini kabul edilebilir bulur?" deyip şöyle devam etti:

İkinci kez 'aday çekmek' özgüveni...

- Sahada iktidar cenahının propagandası YRP’yi zorlamakta mıdır?

- “İstanbul CHP’ye gitmesin diye…” şeklinde bir açıklama YRP’nin tırmanış stratejisinde nereye oturur?

- Seçim öncesinde adayları çekmek, halkla ilişkilerde ciddi bir sıkıntıdır. Bu “ikinci” olacaktır. Ve özgüven sahibi bir siyasi hareketin kolay kolay yapmayacağı bir iştir. Bakalım göreceğiz