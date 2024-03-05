İşte enflasyonun resmi! Mehmet Şimşek'in kumpirine 10 ayda yüzde 131 zam geldi

Mehmet Şimşek, Hazine e Maliye Bakanı olduktan sonra Ankara'da bir AVM'deki kumpirciye gitmiş ve tek başına yemek yemişti. Şimşek'in bu hali büyük takdir toplamıştı. Şimşek'in o gün 80 liraya yediği kumpirin fiyatına 9 ayda yüzde 131 zam geldi. TÜİK ise dün yıllık enflasyonu yüzde 67.07 olarak açıkladı...

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 67.07 olurken, gıda enflasyonu ise yüzde 71’i aştı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepkiler sürerken, ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve yeni geldiğinde yediği kumpir bir kez daha gündem oldu.

Mehmet Şimşek 80 liraya yemişti!

Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre, Şimşek’in bakan olduktan sonra Ankara’daki Panora Alışveriş Merkezi’nde yediği sebzeli kumpirin fiyatı 80 liraydı. O tarihten bu yana Şimşek fiyat istikrarını yeniden sağlamak için birçok adım attı ancak kumpir fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam etti.

80 liralık kumpir 185 liraya çıktı

Panora Alışveriş Merkezi’ndeki Kumpirevi geçen sürede kumpir fiyatlarına yüzde 131.2 oranında zam yaptı. Zamların ardından sebzeli kumpirin fiyatı da 185 liraya kadar çıktı.

Mehmet Şimşek ve Kumpirevi'nin sahibi Selahattin Korkmaz...

Kumpirevi adlı fast-food restoranında artık çift sosisli karışık kumpir 220 liraya, ekstra karışık kumpir 270 liraya, ton balıklı kumpir 200 liraya, köfteli kumpir ise 200 liraya satılıyor. En pahalı kavurmalı kumpir de 245 lira oldu.