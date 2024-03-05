Murat Kurum'dan anket mesajı: Geriden gelip 2 puan öne geçtik

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, son anketlere dair yaptığı açıklamada, "Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik. Bu motivasyon günden güne artarak devam ediyor." dedi.

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31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kala, ülkenin dört bir yanında partilerin hazırlıkları sürüyor.

Adaylar seçmenlerle buluşup, projelerini ve vizyonlarını anlatmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum da ÜLKE TV'de katıldığı canlı yayında soruları cevaplandırdı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul'daki son durumu anlatan Kurum, anketlerdeki rakamlara değindi.

"Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik"

Kurum şunları söyledi:

"En son yaptığımız anketi paylaşmıştık, biz geriden geldik. Üstüne koya koya geldik, işte bu telaşta o yüzden. Genel başkanı bir yandan laf yetiştiriyor, ilgisiz belediye başkanı bir yandan laf yetiştiriyor. Sürekli gündemi farklı gündemlere çekme çabası bu yüzden. Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik. Bu motivasyon günden güne artarak devam ediyor. Allah'ın izniyle bu motivasyonla her partinin her İstanbullunun oyunu alacağız."