BIST 8.908
DOLAR 31,58
EURO 34,34
ALTIN 2.146,84
HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum'dan anket mesajı: Geriden gelip 2 puan öne geçtik

Murat Kurum'dan anket mesajı: Geriden gelip 2 puan öne geçtik

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, son anketlere dair yaptığı açıklamada, "Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik. Bu motivasyon günden güne artarak devam ediyor." dedi.

Abone ol

31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kala, ülkenin dört bir yanında partilerin hazırlıkları sürüyor.

Adaylar seçmenlerle buluşup, projelerini ve vizyonlarını anlatmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum da ÜLKE TV'de katıldığı canlı yayında soruları cevaplandırdı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul'daki son durumu anlatan Kurum, anketlerdeki rakamlara değindi.

"Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik"

Kurum şunları söyledi:

"En son yaptığımız anketi paylaşmıştık, biz geriden geldik. Üstüne koya koya geldik, işte bu telaşta o yüzden. Genel başkanı bir yandan laf yetiştiriyor, ilgisiz belediye başkanı bir yandan laf yetiştiriyor. Sürekli gündemi farklı gündemlere çekme çabası bu yüzden. Geriden başladığımız yerden 1,5-2 puan öne geçtik. Bu motivasyon günden güne artarak devam ediyor. Allah'ın izniyle bu motivasyonla her partinin her İstanbullunun oyunu alacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı: Bir senede olmayacak şey bir maçta başımıza geldi
Abdullah Avcı: Bir senede olmayacak şey bir maçta başımıza geldi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bakan Koca: Depremde ikinci kattan atlayıp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Depremde ikinci kattan atlayıp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Fransa Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Fransa Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Çanakkale'de yaşanan deprem İstanbul'u tetikler mi?
Çanakkale'de yaşanan deprem İstanbul'u tetikler mi?
Murat Kurum: Tedbir alıp depremle yaşamayı öğreneceğiz
Murat Kurum: Tedbir alıp depremle yaşamayı öğreneceğiz
Antalyaspor tek golle galibiyeti hatırladı
Antalyaspor tek golle galibiyeti hatırladı
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' tepkisi
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a 'Apo Bey' tepkisi
Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Gazze'nin kuzeyinde, açlıktan hayvan yemi yemek zorunda kalan çocuklar zehirleniyor
Gazze'nin kuzeyinde, açlıktan hayvan yemi yemek zorunda kalan çocuklar zehirleniyor
MEB'den 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
MEB'den 'başörtüsüne hakaret' soruşturması
Yapay zeka, artık insan gücünün yerini alıyor
Yapay zeka, artık insan gücünün yerini alıyor