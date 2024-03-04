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Bakan Koca: Depremde ikinci kattan atlayıp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca: Depremde ikinci kattan atlayıp ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çanakkale'deki 4,9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Koca, "Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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