Emekli ve memur maaş zam tablosu netleşiyor! Zamlar hesaplanmaya başladı
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam Nisan ayı enflasyon ile biraz daha netleşti.
Memur ve emekliler dört aylık enflasyon farkına odaklandı. Enflasyon farkı memur ve emekli zammında belirleyici olacak.
Dört aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşmeye başladı.
Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.
TÜİK verilerine göre dört aylık enflasyon 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam dört aylık yüzde 18,72 olurken memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 13,5 olarak hesaplandı.