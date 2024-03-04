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Antalyaspor tek golle galibiyeti hatırladı

Antalyaspor tek golle galibiyeti hatırladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Larsson kaydetti. 

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 38'e yükseltirken Gaziantep FK, 28 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 

Antalyaspor galibiyeti hatırladı

Süper Lig'de son olarak sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor geriye kalan maçlarda 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Akdeniz ekibi bu galibiyetle birlikte 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Bitexen Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 77 Naldo), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 88 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 63 Safuri), Larsson (Dk. 88 Bytyqi), Buksa

Gaziantep FK: Nita, Furkan Soyalp (Dk. 88 Mirza Cihan), Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata (Dk. 64 Sorescu), Maxim, Ogün Özçiçek, Max Gradel (Dk. 72 Badji), Markovic (Dk. 72 Monteiro), Dragus

Gol: Dk. 40 Larsson (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Markovic, Dk. 81 Monteiro (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

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