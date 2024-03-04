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MEB'den 'başörtüsüne hakaret' soruşturması

MEB'den 'başörtüsüne hakaret' soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak'ta tartıştığı market görevlisi başörtülü kadına hakaret eden Onur D. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Kozlu Halk Eğitim Müdür Yardımcısı olan Onur D. görevden el çektirildi.

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Başörtülü kadınlara yönelik sözlü tacizin adresi bu kez Zonguldak'ın Kozlu ilçesiydi.

İddialara göre markete giden bir müşteri, görevli kasiyer kıza aldığı bir ürünün kasadaki fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aldığı başka bir ürünü de değiştirmek istedi. İkili arasındaki sözlü diyalog kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Bunun üzerine müşteri, ilçe halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapan oğlu Onur D.'ye haber verdi. Tartışmaya dahil olan Onur D. kasiyer kızın başörtüsünü hedef aldı.

Adamın hareketlerinden çevredekiler de rahatsız oldu. Öfkeli adamı olay yerine gelen ekipler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez de ekiplere saldıran adam, güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

Öfkeli adam, polise mukavemet ve kamu görevlisine hakaret iddialarıyla adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı.

Olay üzerine bir soruşturma da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı. Kozlu Halk Eğitim Müdür Yardımcısı olan Onur D. görevden el çektirildi. 

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