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HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca, bebeklerdeki işitme kaybına ilişkin uyardı

Fahrettin Koca, bebeklerdeki işitme kaybına ilişkin uyardı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yenidoğan bebeklerin binde biri ila üçünde işitme kaybı mevcuttur" dedi.

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Yenidoğan bebeklerde işitme kaybının önüne geçilebilir. Bunun en önemli yolu ise erken teşhis edilmesi.Bu konuda sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Koca, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Tedavinin ilk 6 ay içinde başlaması gerekiyor"

Yenidoğan bebeklerin binde biri ila üçünde işitme kaybı mevcuttur. İşitme kaybının ilk 3 ayda teşhis edilmesi ve tedavinin ilk 6 ay içinde başlatılması gerekir.

Tedaviye geç başlanırsa dilsel ve sosyal gelişimde, eğitim başarısında çocuklukta ve ileride önemli sorunlar görülür. Aileler konuya çok duyarlı olmalı.

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