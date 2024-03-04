Cem Boyner'den kredi kartı açıklaması

Cem Boyner, bugünkü yüksek enflasyonun hiç kimsenin memnun olmadığı bir durum olduğunu vurgulayarak, kredi kartlarında harcama kısıtlamasıyla ilgili iddialara "Kızını dövmeyen dizini döver" yaklaşımının yanlış olduğunu söyledi.

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Cem Boyner, son günlerde nakti ortadan kaldırarak kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması önerisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında, bankacılık sisteminin içine girmenin önemine vurgu yaparak ülkenin vergi gelirlerinin ve kamu maliyesinin daha iyi düzenlenebileceğini dile getirdi.

Bloomberg HT'de soruları yanıtlayan Boyner, ülkede ciddi bir enflasyonla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, bu durumun ciddi bir maliye enflasyonuyla birleştiğini belirtti. Enflasyonun hiç kimsenin yararına olmadığını vurgulayan Boyner, ekonomi yönetiminin bu sarmaldan çıkabileceğine inandığını ifade etti.

Ayrıca, ekonomi politikasının şu anda doğru yolda olduğunu düşündüğünü belirten Boyner, vatandaşın fedakarlık yapmasının gerektiği durumlarda üç önemli sorunun cevaplanması gerektiğini söyledi. Bu soruların ne kadar büyük bir sıkıntı yaşanacağı, bu sıkıntının ne kadar süreceği ve sıkıntının tek bir kesim tarafından mı yoksa tüm toplum tarafından mı paylaşılacağı olduğunu belirtti.

Kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine de değinen Boyner, bu durumun kayıtdışılığı azaltacağını ve vergi gelirlerini artıracağını savundu. Ayrıca, nakitin sosyal hayatta birçok sorunun kaynağı olduğunu belirterek, kredi kartının vergiyi artırmak ve kamu finansmanını düzenlemek için iyi bir araç olduğunu ifade etti.

Boyner, ülkenin gereksiz konularla uğraşıldığını ve seçim öncesi abartılı bir şekilde seçimin tartışıldığını belirtti. Ancak seçim sonrasında ekonomi politikalarının değişmeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.