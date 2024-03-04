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Meteoroloji 16 için sarı ve turuncu uyarı verdi!

Meteoroloji 16 için sarı ve turuncu uyarı verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yer alan 16 il için sarı ve turuncu kodla uyarı verdi. Meteoroloji verilerine göre yarın kentin tamamında kuvvetli fırtınanın yaşanabileceği açıklandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaman zaman kısa süreli fırtınanın saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde saatte 60-80 kilometre hızla esmesi beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklama, “Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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