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Konya'da aranan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

Konya'da aranan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 1 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs devriyedeki polisin kimlik kontrolünde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, devriye görevi icra ettiği sırada durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. GBT kontrolü yapılan Y.D. isimli şahsın, 6136 SKM suçundun 1 yıl, kasten yaralama suçundan ise 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Açık Cezaevine gönderildi.

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