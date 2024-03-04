İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' açıklamasına tepki

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye İttifakı" çıkışına tepki göstererek, "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’la birlikte Ahlat Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

İlçe Belediyesi'nin, Başkan Mümtaz Çoban idaresinde İYİ Parti'nin yönetimi altında olduğunu belirten Zorlu, “Bu durum, gücünü ve dayanaklarını Türk tarihinden alan İYİ Partimiz açısından büyük bir anlam taşımaktadır.” dedi.

Ahlat’ta devlet - hükümet ayrımını hiçe sayan bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını ifade eden Zorlu, “Burası, devlet imkanlarının nasıl hoyratça ve hukuksuzca kullanıldığının somut örneğidir.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların tehdit edildiğine işaret eden Zorlu, Bitlis AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi’nin ilçeye geldiğinde “Bizden gayrı kimsenin cumhurbaşkanı yok tek cumhurbaşkanı bizim partimizin genel başkanı. Bürokrasi bizde. Siz de ona göre karar verin.” dediğini aktardı.

“Bu anlayış ülkemizin son döneminde karşı karşıya olduğu gidişatın önemli bir somut örneğidir” diyen Zorlu, “Buradan seslenmek istiyoruz. Bu gidişat, bu hedef ve bu yönelim milletimize hiçbir şey kazandırmadığı gibi devletimize olan güveni daha da sarsacaktır. Bu, yanlış ve hukuksuz bir politikadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişmeleri partisinin tüm teşkilatlarınca takip ettiklerini belirten Zorlu, “Çünkü biz Türkiye’nin milli merkeziyiz, çünkü biz kardeşlik hukuku projesiyiz. Ahlat bizim için o kadar önemli ki; kuzeyden güneye, doğudan batıya, şucu-bucu demeden, şuralı – buralı demeden, etnik ve mezhep ayrımı yapmadan ülkemizin her bir vatandaşını kucaklama sorumluluğu içerisindeyiz. İYİ Parti inşallah birbirini ötekileştirmek isteyen bu düşmanlaştırma politikasına, bu prangaya karşı duracaktır” açıklamasını yaptı.

“Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor”

Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğinin altını çizen Zorlu, “Özellikle son süreçte iktisadi anlamda veri akışları gerçekleşti. Biz de bunları takip ettik. Bunları takip ederek vatandaşlarımızın haklarını arıyor, Meclis’te önergeler vererek, bu rakamlara yönelik olarak emeklinin-emekçinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gayri safi yurt içi hasılanın, cari fiyattan ayrılarak reel bir hale getirilmesini sağlayan deflatör denilen bir rakam olduğuna dikkat çeken Zorlu, “Bu rakam TÜFE ve ÜFE rakamlarıyla karşılaştırıldığında son yıllardaki en büyük farkını yaşamıştır. 15 puanlık bir sapma vardır. Bize göre deflatörün düşük açıklanması siyasi iktidar tarafından kabul edilebilir olmadığı için akla su şoru gelmektedir. TÜFE ve ÜFE rakamları kaç zamandır bu şekilde sapma halindedir ve vatandaşlarımızdan gizlenmektedir?” diye sordu.

Emeklilerin ve memurların açıklanan bu rakamlar doğrultusunda maaş zammı aldığına işaret eden Zorlu, “Dolayısıyla bir kez daha görülmektedir ki; vatandaşımızın cebinden TÜİK eliyle ciddi bir operasyon yapılmaktadır.” dedi.

“Büyüme rakamlarından Ahlat’ın haberi var mı?”

Büyüme rakamlarının yüzde 4.5 şeklinde açıklandığına işaret eden Zorlu, “Elbette büyüme rakamları bizleri sevindirir ancak acaba müreffeh dediğimiz bir ülkede miyiz? Bu büyümeden gelir dağılımı ne kadar etkilenmektedir? Bundan Bitlis’in Ahlat’ın acaba haberi var mı? Örneğin kişi başına milli gelir, 13 bin 110 dolar açıklandı ama acaba asgari ücretliler ve Türkiye’nin farklı yerlerindeki ücretli kesimler bundan ne kadar pay almaktadır? Bu gelir adaletsizliği Türkiye’nin karşısında duran en büyük sorunlardan bir tanesidir.” dedi.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre; Ocak ayından Şubat’a gelindiğinde et fiyatlarının yüzde 35 arttığına işaret eden Zorlu, emeklilere ise yüzde 33,3 zam verildiğine dikkat çekti.

Zorlu şöyle konuştu:

“En düşük emekli maaşı da 10 bin TL ama bundan daha düşük alan emeklilerimiz de var. Ve Sayın Erdoğan, bu adaletsizlikler ve talan düzeninin devam ettiği bir dönemde emeklimize verilmesini istediğimiz maaş zammını vermeyi çok gördü. Bugün pek muhtemel ki, kabine toplantısı olacak. Buradan bir çağrıda bulunuyoruz; emeklilere seyyanen zam yapılmak zorundadır. 3 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi de kabul edilebilir bir rakam değildir. İki kişilik bir aile bayram günü bir yerden başka yere gitmek istese sadece otobüs bileti 2 bin TL tutuyor. Şekerini ikramını bunlara katmıyoruz bile.”

Zorlu’dan bayram ikramiyesi çağrısı

Bayram ikramiyesinin 2018 yılında 1000 TL olarak açıklandığını hatırlatan Zorlu, TÜİK enflasyonunun esas alınması durumunda 2024 Şubat ayında emekli ikramiyesinin 7 bin 190 TL olması gerektiğini vurguladı.

2018 yılında yüzde 64 olarak gerçekleşen emekli ikramiyesinin asgari ücrete yönelik oranının, bugün yüzde 17’ye düştüğüne dikkat çeken Zorlu, “Emeklinin, emekçinin sonuna kadar arkasındayız. İYİ Parti olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; bayram ikramiyesi 10 bin yani en düşük emekli maaşı düzeyine getirilmelidir” dedi.

“Atama takvimini derhal açıklayın”

Öğretmen atamaları konusuna da değinen Zorlu, “Emeklilerimizin ve öğretmenlerimizin haklı feryatları buluşturuldu. Bu da hükümet açısından önemli bir başarı (!) Temmuz ayından bugüne kadar yüzbinlerce öğretmen ve aileleri kaygılı bir bekleyiş içerisinde. Atama takvimi açıklanmamış ve kadro belirsizliği sürmeye devam ediyor. Ahlat’tan bir kez daha sesleniyoruz; atama takvimini derhal açıklayın ve en ez 100 bin kadroyu adil bir şekilde dağıtın.” dedi.

Mülakat uygulamasının da kaldırılması için TBMM’de kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Zorlu, “Öğretmenlerimizin bu uygulamaya güveni yerle bir olmuştur. TBMM seçim sebebiyle her ne kadar ara vermiş olsa da, iktidar ve muhalefet bir araya gelerek buna karar verirsek bunu gerçekleştirmemiz mümkündür. Mülakat kaldırılmalıdır. Öğretmenlerimizin yeri sınıflarıdır.” ifadesini kullandı.

Zorlu şöyle devam etti:

“Ülkemizin yönetim şekli ekonomik krizle bütünleşmiş ve bugün yönetilebilirlikten değil savrulmadan söz ediyoruz. Bir başka konu sığınmacılar meseledir. Bazı yerlerde Hazine arazilerinin sığınmacılara tahsis edildiği yönünde bir takım projelerin devam ettiği konusunda şikayetler alıyoruz. Biz bunların takipçisiyiz ve gerekli önergeleri de Meclis’te verdik. Demografik bu tehlikeye karşı 31 Mart’ta Ahlat’tan yakacağımız ateşle tüm Türkiye’de İYİ Parti’nin güneşi problemin çözümü için önemli bir milat olacaktır.”

CHP Genel Başkanı Özel’in Türkiye İttifakı açıklamasına tepki

Basın açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye İttifakı" çıkışı sorulan Zorlu, "Böyle bir ittifak mı var? Doğrusu ben duymadım ama bizim ittifakımız milletimizle. Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Her kare toprağımızda milletimizle bütünleşerek seçimlerin en iyi çıkış yapan partisi olacağız. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" yanıtını verdi.

Özel ne demişti?

CHP lideri Özel, dün partisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer’in Proje Tanıtım Toplantısı’na katılmıştı. Tekirdağ’da ittifak olmaması nedeniyle endişelenilmemesi gerektiğini söyleyen Özel, “Çok rakip var diye kimse endişe etmesin. Tekirdağ’da olan, Türkiye’de olan bir büyük ittifak var. Türkiye’deki ittifakımızın adı, Türkiye ittifakıdır” ifadelerine yer vermişti.