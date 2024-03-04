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Antalya'da yaya geçitinde 2 motosiklet çarpıştı

Antalya'da yaya geçitinde 2 motosiklet çarpıştı

Antalya'da yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran motosiklete, arkadan gelen motosiklet çarptı. Bir sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki Ramazan Üstündağ’ın kullandığı 07 BIP 459 plakalı motosiklete, yaya geçidinden geçen yayalara yol verdiği sırada aynı istikamette ilerleyen Sinan Çetin yönetimindeki 07 ALV 063 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinden Ramazan Üstündağ, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken kaza yapan motosiklette bulunanlar çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Aynı istikamette seyir halindeki üçüncü motosiklet, kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

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