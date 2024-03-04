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Okul kantinlerinde "meyve ve çorba günü" etkinliği başlatıldı

Okul kantinlerinde "meyve ve çorba günü" etkinliği başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında, okul kantinlerinde öğrenciler için "çorba ve meyve günü" etkinliğinin uygulanmasına 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde başlandı.

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Ankara Canan Özbağı İlkokulu öğrencilerine de etkinlik kapsamında mercimek çorbası ve mandalina dağıtıldı.

Burada uygulamaya ilişkin açıklama yapan MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Gülcan Kılınç, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı çerçevesinde öğrencilerde sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirmek ve onları geleneksel tatlarla buluşturmak için "çorba ve meyve günü" planladıklarını söyledi.

Kılınç, "meyve günü" etkinliklerinde öğrencilere mevsiminde meyve tüketmenin faydalarını anlattıklarını; "çorba günü"nde ise ambalajlı gıdalar yerine geleneksel Türk mutfağına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Programın başlatılması için 4 Mart Dünya Obezite Günü'nü seçtiklerini dile getiren Kılınç, "Bu etkinliklerle öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren farkındalıklarını geliştirerek yaşantılarında obeziteye maruz kalmamaları ve bu konuda mücadele etmeleri için kendilerine destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler de çorbaları beğendiklerini ve dağıtıma devam edilmesini istediklerini ifade etti.

Uygulama nasıl olacak?

Okul kantinlerinde öğrenciler için "çorba ve meyve günü" düzenlenmesine ilişkin uygulamanın detayları, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce illere gönderilen yazıda anlatıldı.

Yazıda, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı ile resmi ve özel okullarda, sağlıklı beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda kalitesi konularında farkındalığı artırmanın, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamanın, güvenilir ve kaliteli gıdanın servis edildiği ortamları geliştirmenin, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmanın hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla "çorba günü" satışı yapılacak.

Ayrıca, okul yönetimince belirlenen haftanın bir gününde de "meyve günü" etkinliği düzenlenecek.

Uygulama için afişler hazırlandı

Bu kapsamda, "meyve günü" için hazırlanan "Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler", "Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?", "Meyveleri keyifle tüket, enerjini yükselt" yazılı afişler ile "Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta", "Mercimek, domates, tarhana, ne duruyorsun kaşıklasana", "Çorbamız sofrada, lezzet ve sağlık bir arada" ifadelerinin yer aldığı "çorba günü" afişleri de okullara gönderildi.

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