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Pamukkale Adayı Ertemur, sokak hayvanları için 4 proje hazırladı

Pamukkale Adayı Ertemur, sokak hayvanları için 4 proje hazırladı

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, sokak hayvanları için 4 önemli projenin detaylarını paylaştı.

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CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, projelerini açıklamaya devam ediyor. Ertemur, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik geliştirdikleri 4 önemli projenin detaylarını açıkladı. Ertemur, bu projelerin seçimin ardından öncelik verecekleri projeler arasında yer alacağını söyledi. Aday Ertemur, “Sokak hayvanları bizim can dostumuz. Onları korumak en önemli görevlerimizden biri. 4 Önemli projemizle bunu gerçekleştireceğiz. Pamukkaleli vatandaşlarımız gibi sokaktaki can dostlarımız da yok sayıldı. Biz bu anlayışı da değiştireceğiz. Göreve gelmemizin ardından önceliklerimiz arasında can dostlarımız için projelerimiz var” dedi.

“Mama üretim tesisi ve kısırlaştırma merkezi”
Can dostları için hazırladıkları projelerin detaylarını anlatan Aday Ertemur, “Öncelikle can dostlarımızın iyi beslendiğinden emin olacağız. Hizmete alacağımız mama üretim tesisinin bu sorunu ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bir diğer problem ise can dostlarımızın üremesini kontrol altına alınamamasıdır. Bunun için kuracağımız kısırlaştırma merkezi ile can dostlarımızın üremesini kontrol altına alacağız. Hiçbir canlımız ilgisiz kalmayacak” diye konuştu.

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