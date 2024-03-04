Minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Atatürk Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı 33 NY 967 plakalı minibüs ile O.T. (56) idaresindeki 33 NTV 72 plakalı motosiklet çarpıştı.
Savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki İdris Kartal yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Kartal, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirdi, O.T. ise tedaviye alındı.