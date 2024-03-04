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TFF'den Rizespor'a stat zeminiyle ilgili son uyarı

TFF'den Rizespor'a stat zeminiyle ilgili son uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rizespor Kulübü'ne zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart Pazartesi günü yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağını bildirdi.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Yeniden yerinde yapılan denetim sonrası Rizespor'a stadyum zeminini düzeltene kadar stadyumda antrenman yapılmaması, zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart tarihinde yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağı resmi olarak iletildi." ifadeleri yer aldı.

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