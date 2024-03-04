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Karadeniz'in ilk ampute futbol sahası Tekkeköy'e yapılacak

Karadeniz'in ilk ampute futbol sahası Tekkeköy'e yapılacak

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi.

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Bölgede bir ilke imza atarak, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının 8 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirileceğini belirten Başkan Togar, “Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projemizi ilçe stadımızın yanında 2025 yılının sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

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