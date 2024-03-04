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Mustafa Destici, Tokat'ta trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Mustafa Destici, Tokat'ta trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. 

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

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