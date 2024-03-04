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Göztepe, adım adım Süper Lig’e yaklaşıyor

Göztepe, adım adım Süper Lig’e yaklaşıyor

Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor’un puan kaybettiği haftada hata yapmayan Göztepe, puan farkını 7’ye çıkartarak Süper Lig için önemli bir avantaja imza attı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 25. hafta mücadelesinde Boluspor’la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin iki golü de yeni transfer Romulo’dan geldi. Böylece Brezilyalı golcü, Göztepe taraftarının önündeki ilk gollerini kaydetmiş oldu. Zorlu Boluspor maçında alınan bu sonuçla birlikte puanını 52’ye çıkartan İzmir ekibi, Kocaelispor’un berabere kaldığı bu haftayı avantaja çevirerek ligin bitimine 9 hafta kala aradaki puan farkını 7’ye çıkardı ve önemli bir avantajı ele geçirdi.

Böylesine önemli bir puan farkına rağmen rehavete yer vermeyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, “Takım olarak daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kendimizi ve futbolumuzu geliştireceğiz. Ligde kalan maçlarda daha iyi oynamak için her şeyimizi vereceğiz” dedi.

Öte yandan hafta sonu Şanlıurfaspor’a konuk olacak Göztepe, bu zorlu deplasmanı da hatasız geçerek yoluna son sürat devam etmek istiyor. İzmir ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak bu alanda 26 puanla ligin en çok puan toplayan takımı olmaya devam ediyor.

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