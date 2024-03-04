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Vergi ödemeye gelenler kan bağışı yapıyor

Vergi ödemeye gelenler kan bağışı yapıyor

Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için ülke genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Türk Kızılay’ı, kurumsal destekçi sayısını arttırmak amacıyla çeşitli kurumlarda kan bağış standı oluşturmaya başladı. Aydın’da Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanlığı’nda başlatılan kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun destek aldı.

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Mart ayına girilmesi ile birlikte en yoğun günlerini yaşayan Aydın vergi Dairesi’nde işlemlerini yapan vatandaşlara kan bağışının önemi hakkında bilgiler veriliyor. Sağlık durumu uygun olan pek çok vatandaş kan bağışında bulunuyor.

En çok kan ihtiyacının olduğu Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla çalışmaları hızlandıran Kızılay Yetkilileri, Ramazan ayında oruçlu olduğu için gündüz vakti kan bağışı yapamayanlar için iftar ve sahur arasında açık olacaklarını belirttiler.

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