Vefanın adı şehit Osman Paşa, hediyesine gözü gibi bakıyorlar

Elazığ'da şehit annesi Şehriban Kılıç, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmadan önce kendisine hediye ettiği bastona gözü gibi bakıp bir an olsun yanından ayırmıyor.

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4 Mart 2021 tarihide Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu. Şehadetlerinin 3'üncü sene-i devriyesinde Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve silah arkadaşları unutuluyor. Görev süresince Elazığ halkının gönlünde taht kuran ve her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden Osman Paşa, olaydan önce şehit ailesi Ahmet ve Şehriban Kılıç'ı ziyaret etmiş, Şehriban Kılıç'ın belinin ağrıdığını fark edince hemen özel bir baston yaptırtarak kendisine hediye etmişti. Osman Paşayı evlatları gibi gören ve şehit düşmesinin ardından ikinci kez evlat acısı yaşayan şehit ailesi, şimdi onun emanetine adeta gözü gibi bakıyor.

"Sanki, ben ikinci bir Zafer’imi kaybettim"

Şehit annesi Şehriban Kılıç, “Allah, rahmet eylesin. Sanki, ben ikinci bir Zafer’imi kaybettim. Osman Paşa, paşaydı ama çok farklıydı. Bizim ve herkes için çok farklıydı. Seneye 5-6 sefer gelir bizi ziyaret ederdi. Söylediği şey ise, ‘ Siz bize Zafer’in emanetisiniz’ olurdu. Ankara’da hastanedeyken bizi iki sefer Cebeci’deki şehitlikte Zafer’imin ziyaretine gönderdi. Ondan sonra geldik ve iki ay sonrasında kendisi şehit oldu. Demek ki Allah ona şehitliği nasip etmişti. Acıları da güzellikleri de bize hep hatıra olarak kaldı. Bana hediye ettiği bastonu özel yerlerde kullanıyorum, onun hatırası diye kullanmaya kıyamıyorum” dedi.