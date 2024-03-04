BIST 9.079
DOLAR 31,51
EURO 34,23
ALTIN 2.111,15
HABER /  SPOR

Almanya'da top koşturan genç yetenek Can Yılmaz Uzun milli takım tercihini yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'da top koşturan genç yetenek Can Yılmaz Uzun milli takım tercihini yaptı

Almanya 2. Futbol Ligi (2. Bundesliga) ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen 18 yaşındaki Can Yılmaz Uzun, A Milli Takım tercihinin Türkiye olduğunu açıklad

Abone ol

Türkiye Ümit Milli Takım formasını da giyen Can, sosyal medya hesabından Türk Milli Takımı formasını giydiği bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerinin yanına kalp ve Türk bayrağı emojileri koydu.

Almanya Futbol Federasyonu yetkililerinin de Alman Milli Takımını tercih etmesi için yoğun çaba gösterdiği Can'ın Türk Milli Takımın tercihinde A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un çabalarının da çok etkili olduğu öğrenildi.

Can, bu sezon Nürnberg formasıyla ligde ve kupada çıktığı 23 maçta 15 gol attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören mazbatasını aldı
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören mazbatasını aldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Bursa'da 18 yaşındaki genç, 3.5 milyonluk sazan sarmalı taktiğiyle dolandırdı
Bursa'da 18 yaşındaki genç, 3.5 milyonluk sazan sarmalı taktiğiyle dolandırdı
Virajı alamayan otomobil tramvay yoluna girdi
Virajı alamayan otomobil tramvay yoluna girdi
İsrail'in saldırılarında son bir günde 124 Filistinli öldürüldü!
İsrail'in saldırılarında son bir günde 124 Filistinli öldürüldü!
Traktöre binerken dengesini kaybedip düşerek yaralandı
Traktöre binerken dengesini kaybedip düşerek yaralandı
Tokat'ta meyve ağaçları erken çiçek açtı, zirai dondan endişe ediliyor
Tokat'ta meyve ağaçları erken çiçek açtı, zirai dondan endişe ediliyor
Rusya, Alman büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Rusya, Alman büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
Çocuk üniversitesinden 90’lar konsepti geliştirildi
Çocuk üniversitesinden 90’lar konsepti geliştirildi
Roketsan ileri teknoloji savunma sistemlerini Katar'da sergiliyor
Roketsan ileri teknoloji savunma sistemlerini Katar'da sergiliyor
Fotoğrafçılar kardelenlerin güzelliğini objektiflerine taşıdı
Fotoğrafçılar kardelenlerin güzelliğini objektiflerine taşıdı
İstanbul merkezli 10 ildeki "Şasi 1" operasyonunda 27 kişi yakalandı
İstanbul merkezli 10 ildeki "Şasi 1" operasyonunda 27 kişi yakalandı