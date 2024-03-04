BIST 9.079
DOLAR 31,51
EURO 34,23
ALTIN 2.111,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da 274 bin büyükbaş şap hastalığına karşı aşılancak

Manisa'da 274 bin büyükbaş şap hastalığına karşı aşılancak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'daki 274 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor.

Abone ol

Bakanlığın 29 Ocak'ta başlattığı aşılama programı kapsamında, il genelindeki hayvanların yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 135 bin büyükbaşta "baskın doz" adı verilen aşılama tamamlandı. Söz konusu çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, şap hastalığının besicilikte önemli verim kayıplarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Bu hastalığın hayvan ölümlerine kadar giden sonuçları olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Şap aşılaması bizim her zaman önceliklerimiz arasında. Ancak bu yılki farkımız, 3. doz aşılamayla şap hastalığına karşı etkin bir mücadele başlatmış olduk. Manisa'da 60 günlük sürede 274 bin büyükbaşın aşısını tamamlayacağız. Şu anda programın tam ortasındayız ve yüzde 50 aşılama oranına ulaştık. Böylelikle büyükbaş hayvancılıkta önemli sorun oluşturan şap hastalığıyla etkin bir mücadele gerçekleştirilmiş olacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Kanadı çatı arasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Kanadı çatı arasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İstanbul'da bir kadın viyadükten aşağıya atladı! Son anda yatağa düştü
İstanbul'da bir kadın viyadükten aşağıya atladı! Son anda yatağa düştü
Sakarya’da restoranda çıkan yangın panik oluşturdu
Sakarya’da restoranda çıkan yangın panik oluşturdu
Yol kenarında ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı
Yol kenarında ölü bulunan kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı
TÜİK açıkladı: En çok fiyat artışı eğitimde oldu!
TÜİK açıkladı: En çok fiyat artışı eğitimde oldu!
Baba olamayan erkekler dikkat! Varikosel olabilirsiniz, sakın ihmal etmeyin!
Baba olamayan erkekler dikkat! Varikosel olabilirsiniz, sakın ihmal etmeyin!
Kütahya'da işçiler vizite eylemine geçti
Kütahya'da işçiler vizite eylemine geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
Bursa'da kaçak 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı
Bursa'da kaçak 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı
Ataşehir’de akaryakıt tankerinde yangın: 3 yaralı 1 ölü
Ataşehir’de akaryakıt tankerinde yangın: 3 yaralı 1 ölü
CHP, seçim bildirgesini görme ve işitme engellilerin kullanımına uygun hale getirdi
CHP, seçim bildirgesini görme ve işitme engellilerin kullanımına uygun hale getirdi