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İstanbul'da bir kadın viyadükten aşağıya atladı! Son anda yatağa düştü

İstanbul'da bir kadın viyadükten aşağıya atladı! Son anda yatağa düştü

İSTANBUL Şişli'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı viyadükten aşağıya sarktı. Metrelerce yüksekten atlayan kadın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saniyeler içinde açtığı hava yatağına düşerek hayata tutundu.

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Olay, dün öğle saatlerinde Şişli’de bulunan Mecidiyeköy Viyadüğü’nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, viyadüğün üstünde bulunan demir korkuluklara çıkarak henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. 10 metre yükseklikte bekleyen kadını çevredeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kadın aşağıya atladı, son anda yatağa düştü

Olay yerine gelen ekipler, öncelikle trafik akışını keserken, itfaiye ekipleri ise saniyeler içinde hava yatağını kurdu. Bunun üzerine metrelerce yüksekten atlayan kadın, hava yatağına düşerek hayatta kaldı. Şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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