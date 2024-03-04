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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

CHP, seçim bildirgesini görme ve işitme engellilerin kullanımına uygun hale getirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP, seçim bildirgesini görme ve işitme engellilerin kullanımına uygun hale getirdi

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin yerel seçimlere yönelik bildirgesinin görme ve işitme engelliler için seslendirildiğini ve işaret diline çevrildiğini bildirdi.

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Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimde her bir seçmene ulaşmak istediklerini belirtti.

Türkiye'de milyonlarca işitme ve görme engelli olduğuna dikkati çeken Bulut, "31 Mart yerel seçimleri için hazırladığımız seçim bildirgemizde yer alan 'Şehircilik ve Yerel Yönetim Anlayışı, Güvenli Liman: Halkçı Belediyecilik, Kalkınma Belediyeciliği, Refah Belediyeciliği, Dayanışma Belediyeciliği' başlıklarını işaret dili kullanarak ve seslendirme yaparak resmi internet sitemize yükledik." bilgisini verdi.

Burhanettin Bulut, bildirgeye, partinin internet sitesi, YouTube kanalı ve isimizgucumuz.net web sayfasından ulaşılabileceğini aktardı.

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