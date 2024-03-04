Mehmet Şimşek kredi kartı düzenlemesi için neye vurgu yaptı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında kredi kartlarına yönelik son dönemde gündemde olan düzenleme beklentisine de ilişkin değerlendirmeler yaptı. Şimşek, kredi kartları konusunda bankaların limit uygulamalarına vurgu yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarında bankaların limit belirlerken kurallara uyması gerektiğine dikkat çekti.

Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek, son dönemde gündemde olan seçim sonrasına yönelik kredi kartlarına düzenleme beklentisine ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

Şimşek, bu konuda şunları ifade etti:

İç talebin yumuşadığını söyledim. Tabii Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Uluslararası normlar, kurallar neyi gerektiriyorsa onu devreye sokacağız.