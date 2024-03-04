Ekrem İmamoğlu’ndan 'Kılıçdaroğlu' sorusunu yanıt: Sahada görmek istiyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçaroğlu sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İmamoğlu 'parti içinde küslük olmaz' mesajı verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'yi yakından takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla Artİstanbul Feshane'de bir araya gelen İmamoğlu, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in değişim ekibindeki rolü nedeniyle bugünkü tartışmalarda ana aktörlerden birisi olduğu ancak bu tartışmalardan rahatsızlığını ortaya koydu.

"Partide küslük olmaz"

VOA Türkçe'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun aktardığına göre İmamoğlu, 14 Mayıs öncesinde kendisi için "baba-oğul gibiyiz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık kendisiyle görüşmediği ile ilgili sorular üzerine "partide küslük olmayacağı" mesajını öne çıkardı.

İmamoğlu, söze "Ben CHP ile ilgili iç konulara çok net şunu söyleyeyim, benden beklentiniz parti içi diyalog, kişisel diyalog, kişisel mesele üzerinden bugüne kadar hiçbir yerde basına konuşmadım, konuşmayacağım da. Bu konularda hiç kimseye tek cümle kurmadım. Burada hem önceki genel başkanımızı (Kılıçdaroğlu) hem mevcut genel başkanımız Özgür Özel’i ilgilendiren diyalog, duygu vesaire gibi hususların hiçbirine cevap veremeyeceğim" diye başladı.

"Sahada olmasını elbette ben isterim"

İmamoğlu, devamında yöneltilen "Kemal Kılıçdaroğlu sahada isteniyor mu?" şeklindeki soru üzerine "Ne daha önceki söze katılıyorum ne de sahada istenmesi kadar doğal bir şey olamaz yani. Çünkü partimizin önceki genel başkanı. Sahada olmasını elbette ben isterim. Ne de daha önce 'Onu gören sandığa gitmez' diyenlerdenim. İkisi de bana ters" ifadesini kullandı.