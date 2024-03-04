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Ekrem İmamoğlu 'vallahi gider namazı ben kıldırırım' resti çekti! İşte İmamoğlu'nu kızdıran müftü...

Ekrem İmamoğlu 'vallahi gider namazı ben kıldırırım' resti çekti! İşte İmamoğlu'nu kızdıran müftü...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Avcılar'da yaptırdığı camiye müft tarafından imam atanmamasına tepki göstererek, "Valla ben gider kıldırırım. Ben o işi yaparım." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da yaptırdığı caminin eksiklerini kontrol ettirmek istediğinde, müftünün imam görevlendirmek istemediğini öğrendiğini söyledi. İmamoğlu camiye imam atamayan müftüye sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Cami’nin eksiklerini kontrol ettirdim. Arkadaşlarım geldi, ne deseler iyi.Başkanım, gittik, her şey tamam ama müftü görevlendirmek istemiyormuş, imam yok.’ dedi. Valla ben gider kıldırırım. Ben o işi yaparım” ifadelerini kullandı.

"Sizin siyasetiniz batsın" ifadeleriyle müftüye ve benzer tutum sergileyenlere seslenen İmamoğlu, inanç ve ibadet yerlerinin siyaset üstü olduğunu ve herkesin ibadet hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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