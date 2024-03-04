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Terörist Gülsün Silgir MİT tarafından etkisiz hale getirildi! PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusuydu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terörist Gülsün Silgir MİT tarafından etkisiz hale getirildi! PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusuydu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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