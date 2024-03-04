Her yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı şart

Diyetisyen Yağmur İlayda Taş, her yaş aralığındaki bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesi gerektiğini belirterek, “rafine şeker tüketilmemeli ve günlük tuz alımına dikkat edilmeli. Sağlıklı pişirme teknikleri tercih edilmeli” dedi.

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Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyeni Yağmur İlayda Taş, obezitenin oluşmasındaki en büyük etkenin hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme düzeni olduğuna dikkat çekerek 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde farkındalık oluşturmak için önerilerde bulundu.

Taş, “Obezite hastalarına uygulanacak diyet listelerinin sürdürülebilir olması önemli. Tek düze bir liste yerine hastaların esnetebileceği, yer değişikliği yapabileceği en önemlisi de yaşam tarzı haline getirebileceği bir liste hazırlanmalıdır. Beslenmenin yanında doğru ve yeterli egzersiz programları da obez hastasının sağlığına kavuşma sürecinde destekleyici olacaktır. Yaşam boyu düzenli yapılan egzersiz obezite olma riskini azaltacaktır‘’ dedi.

Obezite tehlikesinin fark edilerek, baştan önlem alınması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Yağmur İlayda Taş, ‘’ Çocuklar raf ömrü uzun, hazır-paketli gıdalardan uzak tutulmalı, ebeveynler çocuklarına küçük yaşta doğru beslenme alışkanlığı kazandırmalıdır. Ayrıca her yaş aralığındaki bireylerin, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesi şart. Örneğin, rafine şeker tüketilmemeli ve günlük tuz alımına dikkat edilmeli. Sağlıklı pişirme teknikleri tercih edilmeli. Gün içerisinde vücudun ihtiyacı kadar su tüketilmeli. Yemek yeme alışkanlıkları değiştirilmeli ve yemekler yavaş bir şekilde yenmeli. Doymuş yağlar mümkün olduğunca az tüketilmeli. Besin çeşitliliğine dikkat edilmeli, her besin grubundan dengeli bir şekilde tüketilmeli” şeklinde konuştu.