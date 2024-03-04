BIST 9.092
DOLAR 31,42
EURO 34,14
ALTIN 2.106,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli

Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli

GESTAŞ AŞ'nin açıklamasında, bugünkü seferlerin yoğun sis sebebiyle gecikmeli yapılacağı belirtildi.

Abone ol

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"04.03.2024 Pazartesi bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı’nda tarifeli seferlerimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı’nda saatinde gerçekleşemeyen sabah seferlerimiz yerine Avşa’dan saat 06.45, Ekinlik’ten saat 07.05, Marmara’dan saat 07.45 ve Balıklı’dan saat 08.45 kalkışlı seferler yapılacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, Euro alış-satış rakamları
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı
Savcı Dilan Polat'ta komiser gönderip rüşvet istedi suçlaması! Polatlar'ın avukatı şikayetçi oldu
Savcı Dilan Polat'ta komiser gönderip rüşvet istedi suçlaması! Polatlar'ın avukatı şikayetçi oldu
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
TÜBİTAK 11 personel istihdam edecek
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Space X Falcon-9 bugün fırlatılacak
Space X Falcon-9 bugün fırlatılacak
2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı
2 organize suç örgütü çökertildi: Elebaşları dahil 55 şüpheli yakalandı
Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Fenerbahçe'den Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası paylaşım
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Marmaris yeni sezona hazırlanmaya başladı
Marmaris yeni sezona hazırlanmaya başladı
Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar