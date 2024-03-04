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Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda ekonomideki yol haritası başta olmak üzere, 31 Mart Yerel Seçimleri, terörle mücadele ve öğretmen atamalarına ilişkin takvim konuları önemli başlıklardan olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı'nda ekonomideki yol haritası, terörle mücadele, 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvim de konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında öncelikli başlık ekonomi.

Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.

Özellikle de ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Seçim güvenliği

31 Mart’taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.

F-16 tedarik süreci

Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı.

O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.

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