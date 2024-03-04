Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Ahmet Hakan'a göre TV'de tartışmak Kurum'a yarar?

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'televizyonda canlı yayında tartışma' polemiği sürüyor. Şimdilik iki İstanul adayı canlı yayında karşı karşıya gelmeyecekmiş gibi duruyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise televizyonda tartışma programına çıkmanın AK Parti adayı Murat Kurum'un işine yarayacağını belirtip gerekçelerini sıraladı.

Abone ol

Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "TV'de tartışmak hangisinin işine yarar Kurumun mu İmamoğlu'nun mu" başlıklı yazısında, tartışmanın kesinlikle Murat Kurum'un işine yarayacağını iddia etti. Programda sadece İstanbul'un konuşulacağını, günlük polemiklerin olmayacağını savunan Ahmet Hakan, neden Murat Kurum'un daha çok işine yarayacağını madde madde yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü....

Konu İstanbul olunca Kurum avantajlı

Böyle bir tartışmanın ana gündemi, ister istemez İstanbul için yapılanlar ve İstanbul için yapılacaklar olacaktır.

Gündelik basit polemiklerin pek işi olmaz bu programda.

Konu İstanbul olunca...

Murat Kurum, daha avantajlı.

Mesela neden Murat Kurum?

- Mesela İmamoğlu’nun “engellendim” yaklaşımına rakamlarla cevap verme olanağı bulabilir.

- Mesela İmamoğlu’na “Söyle bakalım, kaç santim metro yaptın?” diye sorabilir.

- Mesela ulaşım ve trafik sorununun neden çözümsüz kaldığını tablolarla açıklayabilir.

- Mesela depreme hazırlık konusunda İmamoğlu’nun performansını sorgulayabilir.

Algılar biter olgular ortaya çıkar

İki adayın karşı karşıya gelmesiyle algılar yok olur, olgular ortaya çıkar.

Eğer İmamoğlu, gerçekten de algılarla işi götürüyorsa...

Böyle bir sonuç, Murat Kurum’u yükseltir.

Başka sonuçları da olur bu programın.

Projelerini herkese anlatabilir

- Mesela Kurum’un İstanbul için hazırladığı projeler, toplumun bütün kesimleri tarafından duyulmuş olur. Ki bu da az bir şey değildir.

- Mesela Murat Kurum, “Sadece İstanbul” sloganının altını doldurmuş olur. Bu sloganla neyi anlatmak istediğini tüm topluma benimsetmiş olur.

Risk almadan zafer kazanılmaz

Böyle bir programın Murat Kurum açısından hiç risk taşımadığını söyleyebilir miyim?

Tabii ki söyleyemem.

Ancak kesin, net ve tartışmasız bir zafer, ancak risk alarak mümkün olabilir.

Yazının tamamı için tıklayın